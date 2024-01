Hawkins Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Hawkins hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 80,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 54,92 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +25,74 Prozent für Hawkins entspricht. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 54,92 Prozent, wobei Hawkins um 25,74 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Beurteilung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die soziale Stimmung rund um Hawkins untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien über Hawkins diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hawkins mit 0,97 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8342 Prozent in der Chemikalien-Branche. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie eher ein unrentables Investment und wird von der Redaktion entsprechend mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Hawkins liegt bei 64,72 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Ebenso zeigt der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, mit einem Wert von 41,39 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Hawkins.