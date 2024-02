Hier freut sich jeder DWS-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dws & Aktie beträgt 86,56, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Dws & Aktie eine Performance von 22,71 Prozent, was einer Outperformance von +18,42 Prozent im Branchenvergleich für die "Kapitalmärkte"-Branche entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Dws & 17,1 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite für Dws & beträgt aktuell 6,69 Prozent, was 2,17 Prozent über dem Durchschnitt liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Dws & Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund eines Schlusskurses von 35,26 EUR am letzten Handelstag, was einem Unterschied von +12,36 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Tage entspricht. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 34,71 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dws & Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.