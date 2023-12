Hawkins Aktie: Einfach nur Spitze!

Die technische Analyse der Hawkins-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 52,26 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 71,1 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +36,05 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 61,51 USD, was einen Abstand von +15,59 Prozent und somit ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hawkins-Aktie zeigt einen Wert von 25,25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung von "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39 und wird als neutral eingestuft, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Hawkins ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 21,64, was 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 94 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit auch in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".