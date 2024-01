Hawkins Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Aktie von Hawkins wird sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht bewertet. Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 20,19 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien". Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) gemischte Signale. Der RSI der Hawkins liegt bei 74,42, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung in diesem Bereich also negativ aus.

Die charttechnische Analyse zeigt jedoch ein positiveres Bild, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 54,08 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 67,08 USD lag, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt ebenfalls auf einem ähnlichen Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Hawkins eine Rendite von 80,66 Prozent erzielt hat, was mehr als 25 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche schneidet Hawkins mit einer Rendite von 25,03 Prozent deutlich besser ab.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Hawkins, wobei fundamentale und charttechnische Analysen zu positiven Einschätzungen führen, während der Relative Strength-Index eher negative Signale liefert.