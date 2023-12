Hawkeye Gold, Diamond Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Das Sentiment und der Buzz um Hawkeye Gold & Diamond wurden über einen längeren Zeitraum hinweg genau beobachtet und ausgewertet. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Diskussionsaktivität, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hawkeye Gold & Diamond-Aktie einen längerfristigen Durchschnitt von 0,06 CAD aufweist, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,04 CAD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,04 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hawkeye Gold & Diamond beschäftigt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hawkeye Gold & Diamond liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 100, was als überkauft betrachtet wird und zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält Hawkeye Gold & Diamond in allen Kategorien eine neutrale bis schlechte Bewertung.