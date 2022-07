Hawesko Holding AG-Aktie: Internationale Mehrheitsbeteiligung erworben!

Die Hawesko Holding AG erwirbt mit Wirkung zum 1. Juli 2022 eine Mehrheitsbeteiligung an dem tschechischen Premiumweinhandelsunternehmen Global Wines & Spirits s.r.o. mit Sitz in Prag. Führender Distributions- und Omnichannel-Weinhandelsunternehmen Nachbarland Tschechien Global Wines & Spirits s.r.o. ist mit einem Umsatz von 22 Millionen Euro eines der führenden Distributions- und Omnichannel-Weinhandelsunternehmen in der Tschechischen Republik. Neben einem starken B2B-Geschäft verfügt… Hier weiterlesen