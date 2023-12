Hawesko Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Änderungen im Stimmungsbild von Hawesko festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Zunahme oder Abnahme. Insgesamt erhält Hawesko daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche verzeichnete Hawesko in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,6 Prozent, was einer Underperformance von -9,54 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit -4,77 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Hawesko liegt bei 40,91, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 63,49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Hawesko als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,65 liegt, während das Branchen-KGV bei 31,18 liegt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

