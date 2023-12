Hawesko Aktie: Das ist beeindruckend!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hawesko auf 22 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 22,54 Euro für jeden Euro Gewinn von Hawesko zahlt. Dieser Wert liegt 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird Hawesko daher als "Gut" eingestuft.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird ein Wert von 17 für die Hawesko-Aktie angegeben. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist und erhält daher ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Hawesko somit ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem gab es eine positive Änderung der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Hawesko in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Hawesko hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.