Hawesko Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Aktienkurs von Hawesko hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,48 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -6,34 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hawesko im Branchenvergleich eine Underperformance von -9,14 Prozent aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,96 Prozent im letzten Jahr, wobei Hawesko 10,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Hawesko eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Hawesko in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln) wird Hawesko als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,27 gehandelt, was einem Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,2 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.