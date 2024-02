Hawesko Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse von Hawesko zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 35,34 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 29,4 EUR deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -16,81 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 30,58 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 29,4 EUR liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des kurzfristigen Trends. Insgesamt erhält Hawesko somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und erfordern ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als überwiegend positiv bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat Hawesko in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -9,79 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" lag die Rendite um 10,86 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich des Aktienkurses.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Branchenvergleich, dass Hawesko derzeit neutral bis schlecht abschneidet, was Anleger und Investoren berücksichtigen sollten.