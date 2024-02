Hawesko Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hawesko beträgt derzeit 24,27 und liegt damit 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28 im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist Hawesko derzeit eine Dividendenrendite von 5,88 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,22 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche bei +2 liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hawesko eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen in der Diskussion, ohne negative Äußerungen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Hawesko daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hawesko in den sozialen Medien, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Hawesko aktuell durchschnittlich oft im Fokus der Anleger steht.

Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der Kommunikation und Diskussion in den sozialen Medien.