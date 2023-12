Hawesko Aktie: Ist es das gewesen?

Die Analyse von Hawesko-Aktien zeigt gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Faktoren. Zum einen ist die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Stimmungsänderungsrate hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus technischer Sicht zeigt die Hawesko-Aktie eine negative Entwicklung. Der Schlusskurs lag in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 37,62 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 30,6 EUR lag, was einem Unterschied von -18,66 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine schlechte charttechnische Bewertung hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Hawesko jedoch gut ab. Die aktuelle Dividendenrendite von 5,76 Prozent liegt über dem Mittelwert von 3,52 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer neutralen Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Hawesko-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die charttechnische Analyse negativ und die Dividendenpolitik positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate führen zu einer neutralen Gesamtbewertung.