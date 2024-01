Hawesko Aktie: Immer mit der Ruhe

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Hawesko ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Hawesko-Aktie ergibt sich ein Wert von 26,67 für den RSI7, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und ein Wert von 47,25 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Hawesko eingestellt waren. Die Kommunikation war weder von positiven noch von negativen Themen geprägt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Hawesko daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -13,98 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 37,2 EUR mit dem aktuellen Kurs (32 EUR) vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 31,95 EUR, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,16 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Hawesko-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hawesko bei 22,54, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 28 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von 31. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.