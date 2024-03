Hawesko Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hawesko liegt bei 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,73 im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Ausschüttung bei Hawesko 5,88 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,54 % im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln eine höhere Bewertung darstellt. Die Differenz von 2,34 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Hawesko-Aktie basierend auf dem 200-Tages-Durchschnitt von 33,48 EUR derzeit deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 29,53 EUR weist hingegen auf ein "Neutral"-Rating hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hawesko. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen um das Unternehmen im normalen Rahmen liegt.

Zusammenfassend erhält die Hawesko-Aktie aufgrund der fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung, während die technische Analyse ein "Neutral"-Rating ergibt. Das Sentiment und der Buzz führen ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.