Hawesko Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Hawesko Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 31 EUR gehandelt, was einer Abweichung von -2,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,92 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hawesko eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Hawesko derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Der Unterschied beträgt 2,85 Prozentpunkte (5,88 % gegenüber 3,03 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.

Fundamental gesehen erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,27 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien die Einstufung "Gut" und kann daher als "günstig" bezeichnet werden.