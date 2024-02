Hawesko Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Hawesko verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,48 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor einer Unterperformance von 11,02 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -5,33 Prozent, wobei Hawesko aktuell 10,16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hawesko herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,18 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 58,7, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hawesko ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 35,48 EUR für den Schlusskurs der Hawesko-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 29,9 EUR, was einer Unterperformance von 15,73 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 30,65 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Hawesko in verschiedenen Bereichen wie dem Aktienkurs, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse unterschiedliche Bewertungen erhält, was auf eine gemischte Performance der Aktie hindeutet.