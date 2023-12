Hawaiian Electric Industries Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hawaiian Electric Industries derzeit bei 26,52 USD liegt, während der Aktienkurs selbst 14,33 USD beträgt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei -45,97 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 12,99 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +10,32 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Bewertung der Aktienkurse. Die Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien ergab überwiegend positive Meinungen, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hawaiian Electric Industries derzeit 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet betrachtet wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.