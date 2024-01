Hawaiian Electric Industries Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Investoren: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Hawaiian Electric Industries eingestellt waren. Es gab sechs positive und zwei negative Tage, wobei es an einem Tag keine eindeutige Richtung gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hawaiian Electric Industries daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Hawaiian Electric Industries-Aktie sind 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft worden. Das ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Hawaiian Electric Industries. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 42 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 195,98 Prozent vom letzten Schlusskurs (14,19 USD) steigen könnte. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Hawaiian Electric Industries investieren, könnten eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger einen geringeren Ertrag von 4,6 Prozentpunkten bedeutet. Somit ergibt sich eine Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Stimmung und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hawaiian Electric Industries wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild des Unternehmens.