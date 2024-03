Hawaiian Electric Industries Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Hawaiian Electric Industries hat in der letzten Zeit einige Herausforderungen zu bewältigen. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird von Analysten kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt. Dies bedeutet eine negative Differenz von -4,8 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Stromversorger-Branche. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch die technische Analyse ergibt keine positiven Signale. Der aktuelle Kurs der Hawaiian Electric Industries liegt bei 11,75 USD, was einer Entfernung von -41,07 Prozent vom GD200 (19,94 USD) entspricht. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 13,28 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -11,52 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Hawaiian Electric Industries-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet auf Probleme hin. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Hawaiian Electric Industries überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine weniger starke Schwankung und weist weder auf Überkauftheit noch Überverkauftheit hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Hawaiian Electric Industries-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Trotz der technischen Probleme zeigt die Stimmungsanalyse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien überwiegend positive Einstellungen gegenüber Hawaiian Electric Industries. In den letzten Tagen gab es sechs positive und nur ein negatives Stimmungsbild, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Hawaiian Electric Industries daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird das Unternehmen also trotz der technischen Probleme positiv gesehen.