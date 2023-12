Hawaiian Electric Industries Aktie: Hilfe!

Die Investition in die Aktie von Hawaiian Electric Industries bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was 6,29 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag erzielen könnten. Die Dividenden des Unternehmens sind daher niedriger als der Durchschnitt, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hawaiian Electric Industries liegt derzeit bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,83 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies 95 Prozent weniger. In der Branche "Stromversorger" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 125, was bedeutet, dass der Titel als unterbewertet eingestuft wird. Auf Grundlage des KGV erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Hawaiian Electric Industries geäußert, obwohl sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In den vergangenen vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Hawaiian Electric Industries in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Insgesamt wird Hawaiian Electric Industries aufgrund dieser Faktoren daher mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.