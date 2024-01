Hawaiian Electric Industries Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Investoren: Die Stimmung unter den Anlegern basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien über den Aktienmarkt. Hawaiian Electric Industries wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negativen Kommentare überwogen. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es hauptsächlich positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung. Somit erhält Hawaiian Electric Industries insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Hawaiian Electric Industries von 14,77 USD liegt mit -41,99 Prozent deutlich unter dem GD200 (25,46 USD) und signalisiert somit ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 13,32 USD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +10,89 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Hawaiian Electric Industries als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnet Hawaiian Electric Industries eine Rendite von -64,51 Prozent, was mehr als 70 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Der Sektor "Stromversorger" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,16 Prozent, wobei Hawaiian Electric Industries mit 69,68 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hawaiian Electric Industries beträgt 0 Prozent und liegt damit mit 3,22 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Hawaiian Electric Industries daher als "Schlecht".