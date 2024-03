Hawaiian im Check!

Hawaiian erzielte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 69,51 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche eine Outperformance von +57,89 Prozent bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 44,34 Prozent über dem Durchschnitt, was einer Überperformance von 25,17 Prozent entspricht. Aufgrund dieser starken Leistung in beiden Bereichen erhält Hawaiian in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Hawaiian weist mit einem KGV von 58,83 einen deutlich höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 28,92 auf, was einer Überbewertung von 103 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese für Hawaiian bei 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,79 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Hawaiian eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage bei Hawaiian festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Hawaiian in dieser Kategorie daher ein "Gut"-Rating.