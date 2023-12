Hawaiian Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Hawaiian-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 5,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "FluggeSchlechtschaften" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Somit wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Von 1 Analystenbewertung aus den letzten zwölf Monaten für die Hawaiian-Aktie erhält diese eine "Schlecht"-Rating im Durchschnitt. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Hawaiian-Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -67,91 Prozent und liegt damit 94,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Sektor "Industrie". Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" beträgt 7,47 Prozent, wobei Hawaiian aktuell 75,38 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hawaiian-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 60, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Hawaiian-Aktie.