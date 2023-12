Hawaiian Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die intensive Diskussion in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Hawaiian haben wir eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien festgestellt und bewerten dieses Signal als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hawaiian derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,49 USD, während der Kurs der Aktie bei 14,2 USD liegt, was einer Abweichung von +67,26 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 8,01 USD eine Abweichung von +77,28 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 58,83 und liegt damit 115 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Fluggesellschaften) von 27. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Hawaiian mit 38,4 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um 109 Prozent darunter liegt. Die "Fluggesellschaften"-Branche hatte eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,06 Prozent, wobei Hawaiian mit 24,34 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.