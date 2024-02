Hawaiian Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Aktienkurs von Hawaiian Airlines wird im Branchenvergleich betrachtet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Hawaiian mit einer Rendite von 34,58 Prozent mehr als 210 Prozent darunter. Die Branche "Fluggesellschaften" verzeichnet eine mittlere Rendite von 8,39 Prozent, wobei Hawaiian mit 26,18 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird dem Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie zugesprochen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Hawaiian weist hier einen Wert von 58,83 auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 27,22 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens, weshalb eine "Schlecht"-Empfehlung in dieser Kategorie ausgesprochen wird.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,05 Prozent. Aufgrund dieser Differenz wird auch hier eine "Schlecht"-Einstufung für die ausgeschüttete Dividende vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hawaiian-Aktie eine positive Entwicklung aufweist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +47,63 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.