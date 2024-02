Hawaiian Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien ist in Bezug auf Hawaiian grundsätzlich positiv. In den letzten Tagen gab es sieben positive und vier negative Tage, und an drei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hawaiian daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von unserer Redaktion.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hawaiian hat ein KGV von 58,83, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 27,22 liegt. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.

Beim Vergleich der Aktienkurse mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt sich, dass Hawaiian mit einer Rendite von 34,58 Prozent weit unter dem Durchschnitt von 8,39 Prozent der "Fluggesellschaften"-Branche liegt. Trotzdem wird die Entwicklung der Aktie im letzten Jahr als gut bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hawaiian liegt bei 53,52, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Hawaiian daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Neutral".