Hawaiian Aktie: Alles völlig egal!

Hawaiian: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Aktie von Hawaiian zeigt eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 4,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,89 Prozent für die Branche "Fluggesellschaften" liegt. Diese Tatsache macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Stimmung unter Investoren und Internetnutzern relativ gut ist. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings gab es kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Hawaiian in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Hawaiian in den letzten 12 Monaten eine deutliche Outperformance gezeigt, mit einer Performance von 69,51 Prozent im Vergleich zu einem Durchschnitt von 10,39 Prozent für ähnliche Aktien in der "Fluggesellschaften"-Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Hawaiian mit 26,24 Prozent über dem Durchschnitt von 43,26 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Hawaiian aktuell bei 58,83 liegt, was 103 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 28 liegt. Diese Überbewertung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse, dass Hawaiian im Vergleich zur Branche eine gemischte Performance aufweist, mit einer positiven Stimmungslage, aber auch einer Überbewertung im fundamentalen Bereich.