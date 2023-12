Haw ParrationADR Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Haw Par liegt bei 63,33, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 58,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. Für Haw Par wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Haw Par. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Haw Par diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine stark positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute insgesamt neutral bewertet wird.