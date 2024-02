Haw Par Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die technische Analyse der Haw Par-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,58 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,61 SGD liegt daher auf ähnlichem Niveau (+0,31 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 9,61 SGD, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Haw Par-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte die Haw Par-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,59 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -5,88 Prozent. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie jedoch 8,99 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.