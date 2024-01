Havsfrun Investment AB Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Gegenüberstellung von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine entsprechende Aussage getroffen werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Havsfrun Investment-Aktie, so liegt der Wert aktuell bei 18. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb ein "Gut"-Rating vergeben wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 23,02 an, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Havsfrun Investment-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Havsfrun Investment neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung zugewiesen, was zu einer insgesamten "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse, die die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Havsfrun Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 14,24 SEK liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (14,94 SEK) auf ähnlichem Niveau liegt, wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 12 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+24,5 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Somit erhält die Havsfrun Investment-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Abschließend lässt sich sagen, dass bei Havsfrun Investment in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Havsfrun Investment auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.