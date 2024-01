Havsfrun Investment AB Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Havsfrun Investment bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet. Somit erhält Havsfrun Investment insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Havsfrun Investment-Aktie liegt bei 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (31,42) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Havsfrun Investment.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die sich daraus ergebende Stimmung können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Havsfrun Investment wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Havsfrun Investment bei 14,19 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,76 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +4,02 Prozent liegt und somit zur Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 12,35 SEK, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +19,51 Prozent als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.