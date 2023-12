Havsfrun Investment AB Aktie: Keine Angst!

Das Internet hat eine enorme Kraft, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu drehen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Havsfrun Investment wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Havsfrun Investment mit 13,98 SEK inzwischen 22,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als neutral betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -2,65 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als gut eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Havsfrun Investment liegt der RSI7 bei 30,34 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt ein positives Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Havsfrun Investment in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Havsfrun Investment sowohl aus technischer Sicht als auch hinsichtlich der Anleger-Stimmung positiv bewertet wird.