Havsfrun Investment AB Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Havsfrun Investment heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 68,18 Punkten, was darauf hinweist, dass Havsfrun Investment weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,3, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in Bezug auf Havsfrun Investment sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch insbesondere mit den positiven Themen rund um Havsfrun Investment, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Havsfrun Investment-Aktie beträgt aktuell 13,76 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 14,4 SEK liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,82 SEK und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Havsfrun Investment festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Insgesamt erhält Havsfrun Investment daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.