Havix, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf die Aktie von Havix in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Havix. Auch hier wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs der Havix-Aktie (545 JPY) um +36,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (399,71 JPY) abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +16,71 Prozent eine positive Entwicklung, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung ausgesprochen wird. Insgesamt erhält das Unternehmen für die Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Havix gab es in den letzten zwei Wochen keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen fehlen besondere Themen von Anlegerinteresse. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Havix-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (59,55 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (40,59 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Havix daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.