Havix Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung an der Börse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Havix wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Havix diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Havix in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Der RSI von Havix liegt bei 15,56, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird dies als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Havix in dieser Kategorie daher als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei Havix zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Havix mittlerweile auf 451,5 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 634 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +40,42 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 568,02 JPY, was einer Distanz von +11,62 Prozent entspricht und daher auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird Havix daher mit der Gesamtnote "Gut" bewertet.