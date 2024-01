Trainline Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Trainline wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Trainline auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Trainline erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (332,75 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 7,27 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 310,2 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. Trainline erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Trainline haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Die Trainline ist mit einem Kurs von 310,2 GBP inzwischen +6,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +17,14 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" ein.