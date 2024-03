Havix Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Stimmung der Anleger bei Havix bleibt neutral, so eine Analyse der Analysten. Sowohl die Kommentare in sozialen Medien als auch die behandelten Themen waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Havix bei 451,5 JPY, während der aktuelle Kurs bei 634 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +40,42 Prozent zum GD200 bewertet wird, was als "Gut" eingestuft wird. Ebenso wird der GD50 für die letzten 50 Tage mit einem Abstand von +11,62 Prozent als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Havix liegt bei 15,56, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Havix durchschnittlich ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Havix basierend auf der Sentiment- und Buzz-Analyse.