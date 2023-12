Havix Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Havix-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,9 Punkten, was darauf hinweist, dass die Havix-Aktie überverkauft ist und erhält damit eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist und wird daher auch mit "Gut" eingestuft. Zusammen erhält die Havix-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Havix-Aktie zuletzt im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Havix, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Havix-Aktie beläuft sich auf 386,38 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 553 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +43,12 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 426,98 JPY, was einer Distanz von +29,51 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut" einstuft. Somit erhält die Havix-Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Havix nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Havix-Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.