Havix Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Havix-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 394,65 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 526 JPY liegt, was einem Unterschied von +33,28 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (451,42 JPY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber (+16,52 Prozent), was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt. Somit wird die Havix-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Havix neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Havix liegt bei 72,65 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 hingegen beträgt 36,44, was darauf hindeutet, dass Havix weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält Havix eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Havix gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild und die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien blieben stabil, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für dieses Kriterium führt. Somit erhält Havix für diese Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

