Havilah Resources Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die technische Analyse der Havilah-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,195 AUD liegt 25 Prozent unter dem GD200 (0,26 AUD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 von 0,25 AUD weist mit einem Abstand von 22 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur Bewertung von überkauften oder überverkauften Titeln verwendet. Der RSI7 liegt aktuell bei 88,24 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher mit "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 hingegen wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Havilah-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine gestiegene Aktivität und verbesserte Stimmung, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.