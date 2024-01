Haverty Furniture Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Haverty Furniture Cos-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Analysten sind langfristig ebenfalls positiv gestimmt und geben der Haverty Furniture Cos-Aktie die Einschätzung "Gut". Von insgesamt einer positiven Bewertung und keiner neutralen oder negativen Bewertung gehen sie aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 0 USD, was einer Performance von -100 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 35,16 USD vorliegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Haverty Furniture Cos-Aktie beträgt derzeit 4,31 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,4 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Haverty Furniture Cos-Aktie daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

