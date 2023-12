Haverty Furniture Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Derzeit zahlt Haverty Furniture Cos nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 0,9 Prozentpunkte (4,31 % gegenüber 3,42 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 6,03 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Haverty Furniture Cos damit 9,45 Prozent über dem Durchschnitt (-3,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -14,5 Prozent. Haverty Furniture Cos liegt aktuell 20,53 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bei Haverty Furniture Cos in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wider. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, woraus sich die Einschätzung "Gut" ergibt.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, bewerten die Haverty Furniture Cos insgesamt als "Gut", da 1 Buc, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Haverty Furniture Cos. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Untersuchungen der Analysten führen insgesamt zu einer Einstufung der Haverty Furniture Cos als "Gut".

