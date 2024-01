Haverty Furniture Aktie: Enormes Potenzial ....

Haverty Furniture Cos hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,03 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Outperformance von +10,62 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 10,46 Prozent im letzten Jahr, wobei Haverty Furniture Cos 4,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf die Branchen- und Sektorenvergleiche.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Haverty Furniture Cos-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,55 USD, was einer Abweichung von +12,64 Prozent vom letzten Schlusskurs (34,41 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (32,33 USD) liegt der letzte Schlusskurs um +6,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine deutliche Verbesserung der Stimmung für Haverty Furniture Cos in den letzten Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Haverty Furniture Cos hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,31 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,38 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.