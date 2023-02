Hausärzteverband kritisiert Reformvorschläge zur Notfallversorgung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Hausärzteverband hat die Reformvorschläge zur Notfallversorgung in Deutschland kritisiert. "Ein sehr großer Teil der Notfallversorgung findet in den Hausarztpraxen statt, gleichzeitig spielen diese in dem Gutachten de facto keine Rolle", sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Markus Beier, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). Es dränge sich der Eindruck auf, dass die Pläne aus der Sicht der Krankenhäuser und nicht aus Sicht der Patientinnen und Patienten geschrieben worden seien.

Am Montag hatte eine Expertenkommission der Bundesregierung Empfehlungen für eine Reform von Notaufnahmen und Rettungsdiensten vorgelegt - unter anderem sollen den Vorschlägen zufolge sogenannte integrierte Notfallzentren geschaffen werden. Sie sollen aus einer Notaufnahme eines Krankenhauses sowie einer Notfallpraxis niedergelassener Ärztinnen und Ärzte bestehen. Vergangenes Jahr hatten viele Notaufnahmen und Rettungsdienste über Überlastung geklagt. Beier forderte, die hausärztliche Versorgung zu stärken.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte angekündigt, mit einer Reform die Struktur und Finanzierung der Krankenhäuser neu zu ordnen. Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP sieht vor, "die nötigen Reformen für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung" auf den Weg zu bringen. Versorgung solle dort stattfinden, wo sie medizinisch sinnvoll sei, hatte er am Montag gesagt. "Das Krankenhaus muss im Notfall nicht immer die erste Adresse sein."