Hausärzte werben um Grippe-Impfquote von über 50 Prozent

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Um die diesjährige Grippewelle gut zu bewältigen, muss sich nach Ansicht des Hausärzteverbandes mindestens jeder Zweite gegen Influenza impfen lassen. "Ziel muss sein, dass deutlich mehr als fünfzig Prozent der Bevölkerung geimpft sind", sagte der Verbandsvorsitzende Markus Beier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). In den vergangenen Wintern sei die Quote noch zu niedrig gewesen.

"Es sollten sich deswegen nicht nur Ältere und Risikopatienten impfen lassen, sondern alle, die im Alltag viele Kontakte haben." In Australien sei bereits zu sehen, dass in dieser Saison die Influenza-Variante H1N1 grassiere, so Beier. "Diese Variante führt zu vielen Fällen, gerade auch bei Jüngeren."

Foto: über dts Nachrichtenagentur