Hauppauge Digital Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse von Hauppauge Digital zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,01 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 USD ergibt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Hauppauge Digital auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment war überwiegend positiv, mit nur einem Tag negativer Stimmung in den letzten sieben Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion über das Unternehmen weder positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität rund um Hauppauge Digital war in letzter Zeit unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Aktivität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale, mit einem neutralen Rating auf 7-Tage-Basis und einem positiven Rating auf 25-Tage-Basis.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Hauppauge Digital auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.