Hauppauge Digital Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Hauppauge Digital wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,0101 USD) um +1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,01 USD, was einer Abweichung von +1 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vermehrt positiv gestimmt, wodurch die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse der Stimmung rund um die Aktie basiert neben Bankanalysen auch auf dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hauppauge Digital zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes somit die Note "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hauppauge Digital-Aktie liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass Hauppauge Digital auf dieser Basis überverkauft ist, wodurch die Aktie für den 25-Tage-RSI ein "Gut"-Rating erhält. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Gut"-Rating für Hauppauge Digital.