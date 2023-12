Hauppauge Digital Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hauppauge Digital-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Wenn wir den 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI vergleichen, ergibt sich eine überverkaufte Bewertung auf dieser Basis, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Hauppauge Digital basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hauppauge Digital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um +1 Prozent ab, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Hauppauge Digital-Aktie also für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Hauppauge Digital eingestellt waren. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, und es gab kaum negative Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die langfristige Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Hauppauge Digital zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Hauppauge Digital-Aktie basierend auf verschiedenen Analyseergebnissen eine "Gut"-Bewertung für den RSI, eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse und eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung, während das langfristige Stimmungsbild "Neutral" ausfällt.