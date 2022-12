Haufe Group bringt 'Haufe Sustainability Office' auf den Markt - Fachwissen und Orientierung für Unternehmen auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft

Freiburg (ots) -Neue Fachdatenbank zum Thema Nachhaltigkeit mit aktuellem Fachwissen, Best Practice Beispielen, Checklisten und Online-Seminaren für alle Nachhaltigkeitsverantwortlichen.Gesetzgeber, Investor:innen, Kund:innen, Lieferant:innen und Mitarbeitende - sie alle stellen immer höhere Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Unternehmen. Diesen herausfordernden Transformationsprozess unterstützt die Haufe Group mit dem neuen 'Haufe Sustainability Office', der Fachdatenbank für Nachhaltigkeitsverantwortliche.Im 'Haufe Sustainability Office' finden Sustainability Manager:innen Antworten auf grundlegende Fragen, beispielsweise dazu, was Nachhaltigkeit für Unternehmen bedeutet, wie man das Thema angeht und wie man es in der Unternehmenskultur verankert. Darüber hinaus gibt es konkrete Hilfestellungen, wie Verantwortliche etwa eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeiten oder einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen.Die regulatorischen Aspekte werden immer wichtiger und es ist längst deutlich, dass ein Nachhaltigkeitsmanagement den langfristigen Unternehmenserfolg sichert. Die praktische Herangehensweise und Umsetzung werden vielerorts aber noch als Herausforderung empfunden. "Und genau hier setzt unsere Unterstützung mit dem 'Haufe Sustainability Office' an", erklärt Dr. Ulrike Hoffmann-Dürr, Teamleiterin Finance & Sustainability im Geschäftsbereich Content & Solutions der Haufe Group.Ab 2025 gelten für rund 15.000 Unternehmen in Deutschland neue Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. "Das bedeutet, dass sich 30 Mal mehr Unternehmen mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen müssen. Wir möchten aktiver Wegbereiter und -begleiter sein", sagt Hoffmann-Dürr. Während die Relevanz von Nachhaltigkeit steigt, fehlt es vielerorts an notwendigem Wissen und Fachkräften für das breite und komplexe Themengebiet. Mit dem 'Haufe Sustainability Office' bietet die Haufe Group erstmalig in Deutschland solch umfangreiches und tiefgreifendes Fachwissen zu allen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Ergänzt wird das Office-Angebot durch das Portal für nachhaltige Unternehmensführung haufe.de/sustainability sowie durch ein umfassendes Fachbuchprogramm.Über die Haufe Group:Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen, der in den Bereichen Software Solutions, Content und Learning bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einem umfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt. Mit starken Produktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie, smartsteuer oder Steuerbot finden die Services der Haufe Group Einsatz in Großunternehmen, in mittelständischen Betrieben sowie in Kleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Die Haufe Group beschäftigt rund 2.300 Mitarbeitende an 13 Standorten und konnte das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Umsatz von 436 Millionen Euro abschließen.Pressekontakt:Nicole LipphardtPR-ManagerCommunications, Brand & SustainabilityMobil: +49 170 7274562E-Mail: nicole.lipphardt@haufe-lexware.comwww.haufegroup.comOriginal-Content von: Haufe Group, übermittelt durch news aktuell