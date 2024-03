Hauck Aufhäuser Lampe startet Beirat für die Next Gen

Frankfurt (ots) -- Kompetent besetztes Next Gen Advisory Board des Geschäftsbereichs Private & Corporate Banking hat Arbeit aufgenommen- Mitglieder sind Laura Bornmann, Nena Brockhaus, Dr. Lukas Kohler, Lara Kufferath, Dina Reit und Céline Flores WillersGeballte Expertise für die Anforderungen der nächsten Kundengenerationen: Hauck Aufhäuser Lampe hat das Next Gen Advisory Board für den Geschäftsbereich Private & Corporate Banking gestartet. Der Beirat besteht aus den Expertinnen und Experten Laura Bornmann, Nena Brockhaus, Dr. Lukas Kohler, Lara Kufferath, Dina Reit und Céline Flores Willers. Die Mitglieder werden die künftige Ausrichtung des Geschäftsbereichs aus unabhängiger Perspektive unterstützen und dabei den Schwerpunkt auf die strategische Orientierung des Wealth Managements auf die Kundengruppen der Nachfolgegenerationen legen. Das Bankhaus bündelt seine Next Gen-Expertise eigens unter dem Label "ThinkFWD".Das Next Gen Advisory Board vereint Entrepreneurs, Gründerinnen und Gründer sowie Expertinnen mit einer großen Bandbreite an Know-how und Erfahrung. Die einzelnen Mitglieder sind:- Laura Bornmann, Expertin für Human Resources, Hochschulrätin, LinkedIn Top-Voice. Sie ist Expertin in den Bereichen New Work und Leadership. Als Managerin war sie für die Personalentwicklung für rund 18.000 Mitarbeitende zuständig. Die Zeitschrift Capital hat sie in die renommierte Liste der "Top 40 unter 40" gewählt.- Nena Brockhaus, Fernsehmoderatorin, Wirtschaftsjournalistin, Kolumnistin und politische Kommentatorin. Sie hat bislang vier Bücher verfasst, die direkt nach Veröffentlichung in die Spiegel-Bestsellerliste einstiegen. Damit gilt sie als eine der erfolgreichsten Jungautorinnen in Deutschland.- Dr. Lukas Kohler, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, Gründer sowie Managing und Medical Director von LVATE Face Aesthetics in München. Er wurde ausgezeichnet mit dem Icoplast Award of Excellence und dem Travel Fellowship der Deutschen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie. ´- Lara Kufferath, Vorstandsmitglied der GKD Gebr. Kufferath AG, verantwortlich für die Bereiche IT, PQS (Process, Quality, Sustainability), Human Resources, Unternehmensentwicklung und -kommunikation sowie Führung der weltweiten Standorte. Sie führt das Unternehmen seit fünf Jahren in vierter Generation.- Dina Reit, Geschäftsführerin der SK LASER GmbH, verantwortlich für Marketing, Digitalisierung, Human Resources und Finanzen. Sie führt das Unternehmen in zweiter Generation und wurde 2022 als Familienunternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Zudem Co-Host des Nachfolgepodcasts "Hermann & Ich" sowie "Top 40 unter 40".- Céline Flores Willers, Unternehmerin, Gründerin und CEO von The People Branding Company, einer führenden deutschen Beratung für Personal Branding und Corporate Influencing. Sie wurde mehrmals als LinkedIn Top Voice ausgezeichnet und ist in ganz Europa als Speakerin, u. a. bei TEDx Talk, tätig.Hauck Aufhäuser Lampe vollzieht mit der Gründung des Next Gen Advisory Boards für das Private & Corporate Banking den nächsten Schritt im Ausbau seines Leistungsspektrums für die Nachfolgegenerationen. Der Beirat agiert als Impulsgeber zu Schlüsselthemen wie Zukunftstrends, Innovationskraft und fortschreitende Digitalisierung. Hauck Aufhäuser Lampe sieht in den besonderen Anforderungen und Bedürfnissen der Nachfolgegenerationen einen wichtigen Wachstumsbereich. Das Bankhaus adressiert dabei unter anderem Unternehmensnachfolger, erfolgreiche Gründer, Meinungsbildner und Young Leader.Daniel Sauerzapf, Co-Head Wealth Management von Hauck Aufhäuser Lampe: "Der Start unseres Next Gen Advisory Boards ist ein klares Bekenntnis zur Next Gen und ihren spezifischen Bedürfnissen. Mit der Besetzung des Gremiums haben wir nicht nur einen besonders erfahrenen, sondern wohl auch einen der weiblichsten Beiräte in Deutschland für uns gewonnen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die vielen neuen Ideen im besten Sinne unserer Kundinnen und Kunden."Oliver Plaack, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe: "Die Kundinnen und Kunden der Nachfolgegenerationen stellen sehr dezidierte Anforderungen an ihren Finanzpartner. Das betrifft eine hohe fachliche Expertise, eine zukunftsgerichtete Ausrichtung sowie die Beteiligung an einem funktionierenden und bereichernden Netzwerk. Unser Next Gen Advisory Board besteht aus erfolgreichen Vertreterinnen und Vertretern genau dieser Generation und bringt daher ein tiefgehendes Verständnis für ihre Wünsche und Bedürfnisse mit. Ich freue mich, dass wir auf die Erfahrung und Kompetenzen dieses Gremiums zurückgreifen können."Pressekontakt:Sandra FreimuthHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGTelefon 089/2393-2111sandra.freimuth@hal-privatbank.comwww.hal-privatbank.comOriginal-Content von: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell